Російські загарбники запускали "Шахеди" групами. У Повітряних силах повідомляли про п'ять, які прямували до різних областей України.
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Скільки "Шахедів" знищила ППО
Цієї ночі окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".
Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ворожих дронів,
– повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Коротко про чергову російську атаку
- Близько 20:30 Повітряні сили почали повідомляти про загрозу застосування агресором ударних БпЛА.
- Тривогу оголошували в Черкаській, Полтавській, Херсонській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській і Запорізькій областях.
- По ворожих дронах-камікадзе працювали сили ППО. Зокрема, і в Київській області.
- Відбій загрози ударних БпЛА оголосили лише о 01:48.
- Очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що один "Шахед" збили в Дніпропетровській області. Втім, на жаль, там не минулося і без влучань. Іннший дрон поцілив по цивільній інфраструктурі. Спалахнула пожежа.