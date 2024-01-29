Інформацію та фото нової бойової частини Defense Express отримав з власних джерел. Її виявили на "чорному" Shahed-136, який ворог використав днями для атаки по Україні. Дрон збили Сили оборони України. Фото цього безпілотника вже оприлюднили і в Нацполіції.

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Це вже третя версія російської бойової частини після появи у липні 2023 року бойових частин з індексом "БСФ".

Маркування нової бойової частини містить індекс "БСТ-52", а ще номер 206-2-23, який вказує на те, що вона була вироблена у 2023 році. Про точне значення "206-2" можливо буде говорити лише після отримання більшої кількості даних для аналізу.

Що змінилося в бойовій частині "Шахеда"

Нова бойова частина отримала кумулятивну виїмку, яка й відповідає за створення кумулятивного струменю.

Але найнебезпечніше – додатковий термічний ефект при вибуху "БСТ-52", який забезпечується встановленими у середину бойової частини запалювальними елементами, з огляду на все – термітними "шашками".



Нова бойова частина "Шахеда" / Defense Express

Видання зауважило, що загалом спроба створити настільки різноманітну за ефектами бойову частину у Росії в цілому чимось наслідує оригінальну бойову частину "Шахеда" іранського виробництва. Вона мала велику кількість кумулятивних воронок, що прямо вказувало на нерозуміння її розробників фізичних процесів утворення кумулятивного струменя, а також готові уражаючі елементи.

Водночас такі бойові частини з індексом "БСФ", які, скоріш за все, використовується в інших російських ракетах, вже не помічаються. Цілком можливо, що "БСТ-52" також замінить, після завершення запасів, бойову частину з індексом "МСНИ", яка скоріш також є штатною бойовою частиною іншої російської ракети,

– зазначили у Defense Express.

Журналісти зазначили, що зрештою поки все вказує на те, що бойова частина з індексом "БСТ-52" є спеціально розробленою для "Шахедів" бойовою частиною.