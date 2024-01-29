Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів деталі нічної атаки. Він повідомив, що уночі ворог запустив 8 "Шахедів" та 4 ракети, передає 24 Канал.

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Деталі нічної атаки

Ігнат заявив, що протягом останніх кількох днів спостерігається таке собі "затишшя" російської авіації. За його словами, це пов'язано з різними чинниками – відповідно до ворожих завдань, а також активність авіації залежить від погодних умов. Однак вночі ворог все ж вдався до атак.

Так, російська армія у ніч проти 29 січня знову запустила "Шахеди" та кілька ракет по території України. Ігнат зазначив, що якщо порівняти повідомлення Повітряних сил сьогодні та вчора, 28 січня, то вони практично ідентичні з застосуванням засобів повітряного нападу.

Теж було 8 ударних безпілотників типу "Шахед", 3 ракети С-300 і 1 ракету "Іскандер-М", а не 2, як це було учора (у ніч проти 28 січня – 24 Канал). Напрямки атак С-300 – це теж Донеччина, "Іскандер-М" – Полтавщина, зокрема Кременчуцький район – про це говорить місцева влада, про те, яке зазвичай підприємство ворог намагається там атакувати,

– повідомив речник Повітряних сил.

Як і минулої ночі, ворог знову застосував 8 БпЛА типу "Шахед". Ігнат порівняв, що минулої ночі окупанти теж застосували 8 дронів-камікадзе, але вдалося збити лише 4. Це пояснюється тим, що окупанти били ними саме по прифронтовій зоні – фактично по лінії оборони.

"Сьогодні географія "Шахедів" була більшою – деякі одиниці дійшли аж до західних кордонів нашої держави. Але зрештою – всі були знищені у тих областях, що ми вже повідомили. Це Миколаївщина, Житомирська, Рівненська та Хмельницька області", – додав Ігнат.

На Миколаївщині є руйнування внаслідок нічної атаки

Сили та засоби ППО збили усі безпілотники типу "Шахед", якими російська армія намагалася атакувати. Однак уникнути наслідків від падіння уламків збитих дронів-камікадзе не вдалося.

Так, в Арбузинській громаді Миколаївської області внаслідок падіння уламків "Шахедів" пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор. Як повідомила Наталія Гуменюк, загорянь зафіксовано не було. Також минулося без постраждалих.