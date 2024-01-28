У Повітряних силах закликають не покидати укриттів у тих регіонах, у яких лунає повітряна тривога. Також нагадуємо про те, щоб ви не знімали роботу ППО та не викладали відповідні медіафайли у мережу.

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В яких областях – повітряна тривога

20:34 Повітряні сили написали: "Групи БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курсом на Вінниччину".

20:33 У Києві та деяких областях почали подавати відбої загрози атаки балістикою. Водночас усе ще зберігається загроза від "Шахедів" на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині.

20:08 Моніторингові канали пишуть, що попередньо ворог атакував балістичними ракетами "Іскандер-М" з території Бєлгородської області. Очікуємо на підтвердження від Повітряних сил ЗСУ.

20:05 У Полтаві знову пролунали вибухи.

20:05 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили у більшості областей України: Вінницькій, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській.

20:01 У Полтаві та Кременчуцькому районі пролунали вибухи.

20:01 "Кременчук – в укриття! Ракета у вашому напрямку!" – написали у Повітряних силах ЗСУ.

20:00 Повітряні сили написали: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"

20:00 Повітряну тривогу оголосили також у Києві, на Вінниччині та Харківщині.

19:58 Повітряну тривогу оголосили на Сумщині, Полтавщині та Донеччині.

19:50 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

19:44 Повітряні сили попереджають: "Ударні БпЛА типу "Шахед" з Херсонщини через Миколаївщину (Новобузький район) курсом на Кіровоградщину".

19:07 У Повітряних силах повідомили, що БпЛА на Херсонщині (Великоолександрівський район) летять у напрямку Миколаївської області, а їхній курс північно-західний.

18:40 "Чергова група БпЛА через Запорізьку область на Дніпропетровщину", – пишуть у Повітряних силах ЗСУ.

18:28 У Повітряних силах ЗСУ пишуть, що існує загроза ударних БпЛА на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Кажуть, що "Шахеди" летять у Покровському районі Дніпропетровської області, а їхній курс – північний.

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