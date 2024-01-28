У Повітряних силах закликають не покидати укриттів у тих регіонах, у яких лунає повітряна тривога. Також нагадуємо про те, щоб ви не знімали роботу ППО та не викладали відповідні медіафайли у мережу.

Читайте також Били по лінії оборони, – Ігнат розповів про деталі нічної російської атаки

В яких областях – повітряна тривога

Росія атакувала в ніч проти 28 січня: що відомо

  • Зранку Повітряні сили повідомили, що у ніч проти 28 січня ворог запустив 8 "Шахедів" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).
  • Також окупанти випустили дві ракети "Іскандер-М" по Полтавській області з району Воронезької області, а також трьома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині з тимчасово окупованих територій області.
  • Під атаку потрапили цивільні об'єкти, а також об'єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях.
  • Мобільні вогневі групи Повітряних сил ЗСУ знищили 4 "Шахеди", які ворог спрямував по прифронтовій зоні.