У Повітряних силах закликають не покидати укриттів у тих регіонах, у яких лунає повітряна тривога. Також нагадуємо про те, щоб ви не знімали роботу ППО та не викладали відповідні медіафайли у мережу.
Читайте також
Били по лінії оборони, – Ігнат розповів про деталі нічної російської атаки В яких областях – повітряна тривога 20:34 Повітряні сили написали: "Групи БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курсом на Вінниччину". 20:33 У Києві та деяких областях почали подавати відбої загрози атаки балістикою. Водночас усе ще зберігається загроза від "Шахедів" на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині. 20:08 Моніторингові канали пишуть, що попередньо ворог атакував балістичними ракетами "Іскандер-М" з території Бєлгородської області. Очікуємо на підтвердження від Повітряних сил ЗСУ. 20:05 У Полтаві знову пролунали вибухи. 20:05 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили у більшості областей України: Вінницькій, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській. 20:01 У Полтаві та Кременчуцькому районі пролунали вибухи. 20:01 "Кременчук – в укриття! Ракета у вашому напрямку!" – написали у Повітряних силах ЗСУ. 20:00 Повітряні сили написали: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" 20:00 Повітряну тривогу оголосили також у Києві, на Вінниччині та Харківщині. 19:58 Повітряну тривогу оголосили на Сумщині, Полтавщині та Донеччині. 19:50 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. 19:44 Повітряні сили попереджають: "Ударні БпЛА типу "Шахед" з Херсонщини через Миколаївщину (Новобузький район) курсом на Кіровоградщину". 19:07 У Повітряних силах повідомили, що БпЛА на Херсонщині (Великоолександрівський район) летять у напрямку Миколаївської області, а їхній курс північно-західний. 18:40 "Чергова група БпЛА через Запорізьку область на Дніпропетровщину", – пишуть у Повітряних силах ЗСУ. 18:28 У Повітряних силах ЗСУ пишуть, що існує загроза ударних БпЛА на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Кажуть, що "Шахеди" летять у Покровському районі Дніпропетровської області, а їхній курс – північний. Росія атакувала в ніч проти 28 січня: що відомо Зранку Повітряні сили повідомили, що у ніч проти 28 січня ворог запустив 8 "Шахедів" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ). Також окупанти випустили дві ракети "Іскандер-М" по Полтавській області з району Воронезької області, а також трьома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині з тимчасово окупованих територій області. Під атаку потрапили цивільні об'єкти, а також об'єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Мобільні вогневі групи Повітряних сил ЗСУ знищили 4 "Шахеди", які ворог спрямував по прифронтовій зоні.