Вечером 28 января российские военные в очередной раз запустили дроны-камикадзе по Украине. Известно, что они залетели на территорию нашего государства по разным направлениям. Узнайте, в каких областях воздушная тревога.
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В Воздушных силах призывают не покидать укрытий в этих регионах, в них раздается воздушная тревога. Также напоминаем о том, чтобы вы не снимали ПВО и не выкладывали соответствующие медиафайлы в сеть.
Россия атаковала в ночь на 28 января: что известно
Утром Воздушные силы сообщили, что в ночь на 28 января враг запустил 8 "Шахедов" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).
Также оккупанты выпустили две ракеты "Искандер-М" по Полтавской области из района Воронежской области, а также тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донбассу с временно оккупированных территорий области.
Под атаку попали гражданские объекты, а также объекты критической инфраструктуры в Полтавской области, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.
Мобильные огневые группы Воздушных сил ВСУ уничтожили 4 "Шахеда", которые враг направил по прифронтовой зоне.