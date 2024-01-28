В Воздушных силах призывают не покидать укрытий в этих регионах, в них раздается воздушная тревога. Также напоминаем о том, чтобы вы не снимали ПВО и не выкладывали соответствующие медиафайлы в сеть.

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В каких областях – воздушная тревога

Россия атаковала в ночь на 28 января: что известно

  • Утром Воздушные силы сообщили, что в ночь на 28 января враг запустил 8 "Шахедов" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).
  • Также оккупанты выпустили две ракеты "Искандер-М" по Полтавской области из района Воронежской области, а также тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донбассу с временно оккупированных территорий области.
  • Под атаку попали гражданские объекты, а также объекты критической инфраструктуры в Полтавской области, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.
  • Мобильные огневые группы Воздушных сил ВСУ уничтожили 4 "Шахеда", которые враг направил по прифронтовой зоне.