В Воздушных силах призывают не покидать укрытий в этих регионах, в них раздается воздушная тревога. Также напоминаем о том, чтобы вы не снимали ПВО и не выкладывали соответствующие медиафайлы в сеть.

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В каких областях – воздушная тревога

20:34 Воздушные силы написали: "Группы БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курсом на Виннитчину".

20:33 В Киеве и некоторых областях начали подавать отбои угрозы атаки баллистики. В то же время все еще сохраняется угроза от "Шахедов" в Одесской области., Николаевщине, Кировоградщине.

20:08 Мониторинговые каналы пишут, что предварительно враг атаковал баллистическими ракетами "Искандер-М" с территории Белгородской области. Ожидаем подтверждения от Воздушных сил ВСУ.

20:05 В Полтаве снова раздались взрывы.

20:05 На эту минуту воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины: Винницкой, Черкасский, Николаевской, Одесский, Херсонской, Запорожский, Донецкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской.

20:01 В Полтаве и Кременчугском районе раздались взрывы.

20:01 "Кременчуг– в укрытие! Ракета в вашем направлении!" – написали в Воздушных силах ВСУ.

20:00 Воздушные силы написали: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"

20:00 Воздушная тревога была объявлена также в Киеве, в Винницкой и Харьковской области.

19:58 Воздушную тревогу объявили в Сумской области, Полтавщине и Донбассе.

19:50 На эту минуту воздушную тревогу объявили в Николаевской., Кировоградской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

19:44 Воздушные силы предупреждают: "Ударные БПЛА типа "Шахед" из Херсона через Николаевщину (Новобугский район) курсом на Кировоградщину".

19:07 В Воздушных силах сообщили, что БПЛА на Херсонщине (Великоалександровский район) летят в направлении Николаевской области, а их курс северо-западный.

18:40 "Очередная группа БПЛА через Запорожскую область на Днепропетровщину", – пишут в Воздушных силах ВСУ.

18:28 В Воздушных силах ВСУ пишут, что существует угроза ударных БПЛА в Запорожье и Днепропетровщине. Говорят, что "Шахеды" летят в Покровском районе Днепропетровской области, а их курс – северный.

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