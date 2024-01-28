В эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о деталях ночной атаки. Он также объяснил, почему удалось сбить только 4 из 8 ударных беспилотников, передает 24 Канал.

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Враг атаковал "Шахедами" прифронтовые территории

По словам Игната, за прошедшие сутки днем было некое "затишье в небе" – не было активности вражеской авиации и средств воздушного нападения. Он объяснил, что это может быть связано как с погодными условиями, так и с тем, какие задачи перед собой ставит враг. Однако к вечеру оккупанты применили ракеты, летящие по баллистической траектории, – "Искандер-М" и С-300, а также дроны-камикадзе "Шахед".

Оккупанты запустили ночью 8 ударных беспилотников, из которых силы и средства ПВО сбили 4. Как объяснил Игнат, что есть разные обстоятельства, почему меняется процент сбития "Шахедов".

Почему, собственно, не больше? Есть разные обстоятельства, разные направления, где удается уничтожать больше, а где-то – не удается. Это связано с тем, что враг во время этой ночной атаки направил "Шахеды" по прифронтовой территории, сразу нанося удары по линии обороны, по объектам, которые охраняются. Собственно, это и войска, и другие объекты, которые враг хочет поразить. Поэтому мобильными огневыми группами уничтожены 4 "Шахеда", и в таких обстоятельствах – это довольно неплохой результат,

– заявил Игнат.

К несчастью, не обошлось без попаданий. Игнат заметил, что враг атаковал баллистическими ракетами, а их очень сложно перехватить и сбить.

"Враг бьет баллистикой. Не то что не удается нам их как-то перехватывать и уничтожать, нужно иметь, чем перехватить баллистику. Понятно, что у нас не так много средств, которые могут перехватывать и уничтожать баллистические ракеты", – заметил спикер Воздушных сил.

Игнат сообщил, что враг применил из Воронежской области 2 ракеты типа "Искандер-М". К сожалению, есть попадания в Полтавской области. Спикер Воздушных сил добавил, что объекты топливно-тактического сектора будут под прицелом противника всегда.

Почему "Шахеды" могут пролететь чуть ли не всю Украину

Ранее Игнат объяснил, что враг пытается проложить путь "Шахедов" так, чтобы они летели между областями, реками, ниже к земле, однако это рискованно для российских военных, ведь дрон-камикадзе буквально может попасть в дерево или какую-либо опору. По словам спикера Воздушных сил, уже неоднократно были случаи, когда ударные БПЛА снимали с деревьев.

Кроме того, Игнат добавил, что Украина– большая страна, которая имеет 2500 километров границы со страной-агрессором и Беларусью. Поскольку закрыть небо фактически над всей страной не выходит, то ударные БПЛА могут пролететь и в самые отдаленные уголки страны.

"Шахеды" могут залететь из любой точки. Конечно, будут выбирать маршруты, чтобы мы как можно меньше их могли перехватить. Мобильно-огневая группа имеет на вооружении крупнокалиберные пулеметы, зенитные пушки, ПЗРК. Да, этих групп много – сотни и тысячи, но и Украина большая страна,

– сообщил Игнат.