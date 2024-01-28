В ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про деталі нічної атаки. Він також пояснив, чому вдалося збити лише 4 із 8 ударних безпілотників, передає 24 Канал.

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Ворог атакував "Шахедами" прифронтові території

За словами Ігната, минулої доби вдень було таке собі "затишшя в небі" – не було активності ворожої авіації й засобів повітряного нападу. Він пояснив, що це може бути пов'язано як з погодними умовами, так і з тим, які завдання перед собою ставить ворог. Однак надвечір окупанти застосували ракети, які летять по балістичній траєкторії, – "Іскандер-М" та С-300, а також дрони-камікадзе "Шахед".

Окупанти запустили уночі 8 ударних безпілотників, з яких сили та засоби ППО збили 4. Як пояснив Ігнат, що є різні обставини, чому змінюється відсоток збиття "Шахедів".

Чому, власне не більше? Є різні обставини, різні напрямки, де вдається знищувати більше, а десь – не вдається. Це пов'язано з тим, що ворог під час цієї нічної атаки спрямував "Шахеди" по прифронтовій території, одразу б'ючи по лінії оборони, по об'єктах, які охороняються. Власне, це і війська, і інші об'єкти, які ворог хоче уразити. Тому мобільними вогневими групами знищено 4 "Шахеди", і в таких обставинах – це доволі непоганий результат,

– заявив Ігнат.

На жаль, не минулося без влучань. Ігнат зауважив, що ворог атакував балістичними ракетами, а їх дуже складно перехопити та збити.

"Ворог б'є балістикою. Не те що не вдається нам їх якось перехоплювати й знищувати, треба мати, чим перехопити балістику. Зрозуміло, що у нас не так багато засобів, які можуть перехоплювати та знищувати балістичні ракети", – зауважив речник Повітряних сил.

Ігнат повідомив, що ворог застосував з Воронезької області 2 ракети типу "Іскандер-М". На жаль, є влучання в Полтавській області. Речник Повітряних сил додав, що об'єкти паливно-тактичного сектора будуть під прицілом противника завжди.

Чому "Шахеди" можуть пролетіти ледь не всю Україну

Раніше Ігнат пояснив, що ворог намагається прокласти шлях "Шахедів" так, аби вони летіли поміж областей, річок, нижче до землі, однак це ризиковано для російських військових, адже дрон-камікадзе буквально може влучити у дерево чи якусь опору. За словами речника Повітряних сил, вже неодноразово були випадки, коли ударні БпЛА знімали з дерев.

Окрім того, Ігнат додав, що Україна – велика країна, яка має 2 500 кілометрів кордону з країною-агресором та Білоруссю. Оскільки закрити небо фактично над всією країною не виходить, то ударні БпЛА можуть пролетіти й до найвіддаленіших куточків країни.

"Шахеди" можуть залетіти з будь-якої точки. Звісно, будуть вибирати маршрути, щоб ми якомога менше їх могли перехопити. Мобільно-вогнева група має на озброєнні великокаліберні кулемети, зенітні гармати, ПЗРК. Так, цих груп багато — сотні й тисячі, але й Україна велика країна,

– повідомив Ігнат.