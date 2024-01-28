Про це повідомили у Повітряних силах станом на ранок. Усього ворог застосував 8 "Шахедів". Зазначають, шо дрони росіяни запускали з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія).

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Крім того, ворог атакував Полтавщину двома ракетами типу "Іскандер-М", які запустив з району Воронезької області Росії. А по Донеччині окупанти вдарили трьома ЗКР С-300 з тимчасово окупованої території області.

Ціль ворога

Унаслідок обстрілів ворога атаковано цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 4 із 8 ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону,

– повідомили у командуванні ПС.

До слова, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що упродовж доби у зоні відповідальності цього командування упродовж доби зафіксували рекордне застосування FPV-дронів – понад 70.

Раніше Гуменюк розповіла, що Росія шукає нову тактику застосування "Шахедів". Окупанти насамперед намагаються розвідати готовність та влучність української системи ППО.