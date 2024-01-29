Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал детали ночной атаки. Он сообщил, что ночью враг запустил 8 "Шахедов" и 4 ракеты, передает 24 Канал.

Смотрите также В ряде областей – воздушная тревога: летели "Шахеды", враг бил баллистикой

Детали ночной атаки

Игнат заявил, что в течение последних нескольких дней наблюдается эдакое "затишье" российской авиации. По его словам, это связано с разными факторами – в соответствии с вражескими задачами, а также активность авиации зависит от погодных условий. Однако ночью враг все же прибег к атакам.

Так, российская армия в ночь на 29 января снова запустила "Шахеды" и несколько ракет по территории Украины. Игнат отметил, что если сравнить сообщение Воздушных сил сегодня и вчера, 28 января, то они практически идентичны с применением средств воздушного нападения.

Тоже было 8 ударных беспилотников типа "Шахед", 3 ракеты С-300 и 1 ракета "Искандер-М", а не 2, как это было вчера (в ночь на 28 января – 24 Канал). Направления атак С-300 – это тоже Донетчина, "Искандер-М" – Полтавщина, в частности, Кременчугский район – об этом говорят местные власти, о том, какое обычно предприятие враг пытается там атаковать,

– сообщил спикер Воздушных сил.

Как и минувшей ночью, враг снова применил 8 БПЛА типа "Шахед". Игнат сравнил, что минувшей ночью оккупанты тоже применили 8 дронов-камикадзе, но удалось сбить только 4. Это объясняется тем, что оккупанты били ими именно по прифронтовой зоне – фактически по линии обороны.

"Сегодня география "Шахедов" была больше – некоторые единицы дошли до западных границ нашего государства. Но в конце концов – все были уничтожены в тех областях, что мы уже сообщили. Это Николаевщина, Житомирская, Ровненская и Хмельницкая области", – добавил Игнат.

В Николаевской области есть разрушения в результате ночной атаки

Силы и средства ПВО сбили все беспилотники типа "Шахед", которыми российская армия пыталась атаковать. Однако избежать последствий от падения обломков сбитых дронов-камикадзе не удалось.

Так, в Арбузинской общине Николаевской области в результате падения обломков "Шахедов" повреждены административное здание, учебное заведение и частный сектор. Как сообщила Наталья Гуменюк, возгораний зафиксировано не было. Также обошлось без пострадавших.