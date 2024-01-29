По враждебным целям работала наша противовоздушная оборона. В Генштабе ВСУ рассказали утром 29 января, сколько дронов удалось сбить, пишет 24 Канал.
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Что известно о ночной атаке "Шахедами"
Ночью (29 января– 24 Канал) российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 8 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все вражеские дроны уничтожены,
– заверили украинские военные.
Воздушные силы ВСУ уточнили, что оккупанты били по Украине:
- 8-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска.,
- одной ракетой "Искандер-М" из района Воронежской области России;
- тремя С-300 по Донбасу с временно оккупированной территории области.
Силы и средства Воздушных сил ПВО Сил обороны Украины уничтожили все 8 враждебных БпЛА в пределах:
- Николаевской,
- Днепропетровской,
- Хмельницкой,
- Ровенской области.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что четыре дрона-камикадзе наши бойцы сбили над Николаевской областью.
Несмотря на это, в регионе обломки дронов повредили строения. В частности, враг повлек за собой разрушение административного здания, учебного заведения и частного дома.
Россия атаковала дронами-камикадзе
- Россия запустила дроны-камикадзе по Украине ориентировочно в 18.28 28 января. Тогда угроза была для Запорожья и Днепропетровщины. Впоследствии дроны летели в направлении Николаевской области.
- Через некоторое время тревогу объявили в Николаевской, Кировоградской, Херсонской, Запорожский, Днепропетровская область. Впоследствии– в Сумской, Полтавской, Донецкой, Винницкой, Харьковской, Черкасский, Одесский, Житомирской, Кировоградской, Киевской областях и в Киеве.
- Воздушные силы ВСУ также предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в Кременчугском районе и дважды– в Полтаве.