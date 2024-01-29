По враждебным целям работала наша противовоздушная оборона. В Генштабе ВСУ рассказали утром 29 января, сколько дронов удалось сбить, пишет 24 Канал.

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Что известно о ночной атаке "Шахедами"

Ночью (29 января– 24 Канал) российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 8 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все вражеские дроны уничтожены,
– заверили украинские военные.

Воздушные силы ВСУ уточнили, что оккупанты били по Украине:

  • 8-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска.,
  • одной ракетой "Искандер-М" из района Воронежской области России;
  • тремя С-300 по Донбасу с временно оккупированной территории области.

Силы и средства Воздушных сил ПВО Сил обороны Украины уничтожили все 8 враждебных БпЛА в пределах:

  • Николаевской,
  • Днепропетровской,
  • Хмельницкой,
  • Ровенской области.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что четыре дрона-камикадзе наши бойцы сбили над Николаевской областью.

Несмотря на это, в регионе обломки дронов повредили строения. В частности, враг повлек за собой разрушение административного здания, учебного заведения и частного дома.

Россия атаковала дронами-камикадзе

  • Россия запустила дроны-камикадзе по Украине ориентировочно в 18.28 28 января. Тогда угроза была для Запорожья и Днепропетровщины. Впоследствии дроны летели в направлении Николаевской области.
  • Через некоторое время тревогу объявили в Николаевской, Кировоградской, Херсонской, Запорожский, Днепропетровская область. Впоследствии– в Сумской, Полтавской, Донецкой, Винницкой, Харьковской, Черкасский, Одесский, Житомирской, Кировоградской, Киевской областях и в Киеве.
  • Воздушные силы ВСУ также предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в Кременчугском районе и дважды– в Полтаве.