Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что враги на
правили беспилотники, как обычно, по маршруту, который им больше нравится. В частности, оккупанты избивали через временно оккупированную Херсонщину и дальше по разным направлениям Украины., пишет 24 Канал.
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Что известно о последствиях атаки дронами.
Пресс-секретарь рассказала, Оперативное командование Юг работало над Николаевской областью. Там наши военные уничтожили 4 беспилотника типа "Шахед".
К несчастью, обломками повреждено несколько сдан– административную, учебного заведения, дом в Николаевской области. Однако произошло это все без пожара,
– заверила Гуменюк.
Также не поступала информация о раненых.
Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины вспомнила, что работа по вражеским дронам-камикадзе– сложная. Поэтому часто обломки могут наносить ущерб даже при результативной работе ПВО.
"Часто обломки действительно могут наносить ущерб даже при результативной работе средств противовоздушной обороны",– уточнила Гуменюк.
Какие последствия атаки в Николаевской области
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что оккупанты:
- в Николаевском районе 28 января нанесли артиллерийские обстрелы и направили FPV-дрон по трем населенным пунктам Куцурубской общины. Ориентировочно в 23:50 28 января враг нанес артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины;
- в Первомайском районе ВСУ отражали дроновую атаку. В результате падения обломков в Арбузинской общине повредили административное здание, учебное заведение и частный сектор.
Сколько дронов враг выпустил по Украине
Наталья Гуменюк отметила, ссылаясь на предварительные данные Генштаба, что враг запустил по Украине 8 дронов и это стало количество, которую Россия регулярно запускает.
В частности, Россия пытается держать в напряжении и истощать наше ПВО каждую ночь. При этом оккупанты разведывают готовность систем нашей противовоздушной обороны, пытаются проложить маршруты, чтобы обойти нашу защиту. Это делают и для того, чтобы прокладывать маршруты массированных атак.
"Мы говорим о системном терроре и понимаем, что количество– это не самый главный показатель. То, что они сейчас выпускают такое количество, не значит, что на следующую ночь не может быть волны более массированной", – объяснила спикера.
Что известно о ночной атаке россиян
- Россия еще вечером 28 января запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". В частности, тревога была у южных, центральных, восточных и западных областях.
- Враг выпустил по Украине 8 беспилотников типа Shahed-136/131. К счастью, Силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили все вражеские дроны.
- Впоследствии была угроза применения баллистики. К счастью, о взрывах и раненых не сообщали.