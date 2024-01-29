Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что враги на

правили беспилотники, как обычно, по маршруту, который им больше нравится. В частности, оккупанты избивали через временно оккупированную Херсонщину и дальше по разным направлениям Украины., пишет 24 Канал.

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Что известно о последствиях атаки дронами.

Пресс-секретарь рассказала, Оперативное командование Юг работало над Николаевской областью. Там наши военные уничтожили 4 беспилотника типа "Шахед".

К несчастью, обломками повреждено несколько сдан– административную, учебного заведения, дом в Николаевской области. Однако произошло это все без пожара,

– заверила Гуменюк.

Также не поступала информация о раненых.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины вспомнила, что работа по вражеским дронам-камикадзе– сложная. Поэтому часто обломки могут наносить ущерб даже при результативной работе ПВО.

"Часто обломки действительно могут наносить ущерб даже при результативной работе средств противовоздушной обороны",– уточнила Гуменюк.

Какие последствия атаки в Николаевской области

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что оккупанты:

в Николаевском районе 28 января нанесли артиллерийские обстрелы и направили FPV-дрон по трем населенным пунктам Куцурубской общины. Ориентировочно в 23:50 28 января враг нанес артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины;

в Первомайском районе ВСУ отражали дроновую атаку. В результате падения обломков в Арбузинской общине повредили административное здание, учебное заведение и частный сектор.

Обратите внимание! Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что ВСУ сбили в Синельниковском районе беспилотник. Его обломки упали на территорию агропредприятия и побили крышу здания. Люди не пострадали.

Сколько дронов враг выпустил по Украине

Наталья Гуменюк отметила, ссылаясь на предварительные данные Генштаба, что враг запустил по Украине 8 дронов и это стало количество, которую Россия регулярно запускает.

В частности, Россия пытается держать в напряжении и истощать наше ПВО каждую ночь. При этом оккупанты разведывают готовность систем нашей противовоздушной обороны, пытаются проложить маршруты, чтобы обойти нашу защиту. Это делают и для того, чтобы прокладывать маршруты массированных атак.

"Мы говорим о системном терроре и понимаем, что количество– это не самый главный показатель. То, что они сейчас выпускают такое количество, не значит, что на следующую ночь не может быть волны более массированной", – объяснила спикера.

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