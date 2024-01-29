Информацию и фото новой боевой части Defense Express получил из собственных источников. Ее обнаружили на "черном" Shahed-136, который враг использовал на днях для атаки по Украине. Дрон сбили Силы обороны Украины. Фото этого беспилотника уже обнародовали и в Нацполиции.

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Это уже третья версия российской боевой части после появления в июле 2023 года боевых частей с индексом "БСФ".

Маркировка новой боевой части содержит индекс "БСТ-52", а еще номер 206-2-23, указывающий на то, что она была произведена в 2023 году. О точном значении "206-2" можно будет говорить только после получения большего количества данных для анализа.

Что изменилось в боевой части "Шахеда"

Новая боевая часть получила кумулятивную выемку и отвечает за создание кумулятивной струи.

Но самое опасное – дополнительный термический эффект при взрыве "БСТ-52" который обеспечивается установленными внутрь боевой части зажигательными элементами, по всей видимости – термитными "шашками".



Новая боевая часть "Шахеда" / Defense Express

Издание отметило, что в целом попытка создать столь разнообразную по эффектам боевую часть в России чем-то наследует оригинальную боевую часть "Шахеда" иранского производства. Она имела большое количество кумулятивных воронок, что прямо указывало на непонимание ее разработчиков физических процессов образования кумулятивной струи, а также готовые поражающие элементы.

В то же время такие боевые части с индексом "БСФ", которые, скорее всего, используются в других российских ракетах, уже не замечаются. Вполне возможно, что "БСТ-52" также заменит, после завершения запасов, боевую часть с индексом "МСНИ", которая скорее всего также является штатной боевой частью другой российской ракеты,

– отметили в Defense Express.

Журналисты отметили, что в конце концов пока все указывает на то, что боевая часть с индексом "БСТ-52" является специально разработанной для "Шахедов" боевой частью.