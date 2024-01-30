Мешканців області закликають не фотографувати та не знімати на відео роботу наших захисників. Також варто не нехтувати правилами безпеки та перебувати в укриттях.

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Київщина під атакою "Шахедів"

Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 00:09. Це зробили, адже до регіону долетіли дрони-камікадзе "Шахед".

О 00:10 Повітряні сили розповіли, що відомо про загрозу атаки дронами-камікадзе. Пишуть, що:

Група "Шахедів" на півночі Миколаївщини рухається на Кіровоградщину. Кілька груп ворожих ударних БпЛА на Черкащині рухаються у напрямку Вінниччини та Київщини. Група ударних дронів на Полтавщині – курсом на північний схід. Група "Шахедів" на Вінниччині рухаються на північний схід. Група "Шахедів" на Сумщині рухається на північ.

Станом на 00:50 повітряна тривога зберігається у низці областей нашої держави. Мовиться про Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Кіровоградську, Дніпропетровську, Черкаську, Харківську, Полтавську, Донецьку, Сумську та Київську області.

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