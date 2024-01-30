Мешканців області закликають не фотографувати та не знімати на відео роботу наших захисників. Також варто не нехтувати правилами безпеки та перебувати в укриттях.
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Київщина під атакою "Шахедів"
Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 00:09. Це зробили, адже до регіону долетіли дрони-камікадзе "Шахед".
О 00:10 Повітряні сили розповіли, що відомо про загрозу атаки дронами-камікадзе. Пишуть, що:
- Група "Шахедів" на півночі Миколаївщини рухається на Кіровоградщину.
- Кілька груп ворожих ударних БпЛА на Черкащині рухаються у напрямку Вінниччини та Київщини.
- Група ударних дронів на Полтавщині – курсом на північний схід.
- Група "Шахедів" на Вінниччині рухаються на північний схід.
- Група "Шахедів" на Сумщині рухається на північ.
Станом на 00:50 повітряна тривога зберігається у низці областей нашої держави. Мовиться про Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Кіровоградську, Дніпропетровську, Черкаську, Харківську, Полтавську, Донецьку, Сумську та Київську області.
У ніч проти 29 січня збили 8 "Шахедів"
- Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, росіяни у ніч проти 29 січня атакували 8 "Шахедами" Україну з району Приморсько-Ахтарська. Також запустили з району Воронезької області одну ракету "Іскандер-М" та три ракети С-300 по Донеччині з окупованої частини області.
- Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищили 8 дронів-камікадзе у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.
- Також до відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.