По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, там повреждено гражданское предприятие и частные жилые дома. К сожалению есть раненые, пишет 24 Канал.

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Какая была ночь в Змееве

В местных телеграм-каналах ориентировочно в 23:46 29 января написали, что дроны прилетели в Змиев и атаковали его окрестности. После четырех взрывов на город летели вражеские беспилотники типа "Шахед".

Эту информацию журналистам Суспильного подтвердила первый заместитель мэра Татьяна Тимофеева.

Утром 30 января глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что ориентировочно в 23:25 29 января россияне применили минимум 6 беспилотников типа Shahed в городе Змиев Чугуевского района. В частности там:

повреждены гражданское предприятие и частные жилые дома,

ранены мужчины 52 и 61 года. Младший находится в больнице в среднем состоянии. Старшему помогли на месте.

Змиевский городской голова Павел Голодников рассказал журналистам, что раненые являются работниками поврежденного предприятия.

Один ногу сломал, другой – отделался легким испугом он уехал домой. Повреждены 6 окон в частном секторе, работают коммунальные службы. Людям предложили на время работ переехать в коммунальное учреждение, потому что там тепло. В одной из семей, оставшихся без окон двое детей, они ночью переехали,

– заявил Голодников.

Мэр добавил, что враг также повредил два совместных предприятия, там вылетело стекло. Все они гражданские.

Последствия атаки россиян на Харьковщину / Фото Синегубова

Россия снова атаковала Украину дронами