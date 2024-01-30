За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, там пошкоджене цивільне підприємство та приватні житлові будинки. На жаль, є поранені, пише 24 Канал.

Дивіться також "Шахед" поцілив по цивільному об'єкту біля Кривого Рогу: виникла пожежа

Якою була ніч у Змієві

У місцевих телеграм-каналах орієнтовно о 23:46 29 січня написали, що дрони прилетіли в Зміїв та атакували його околиці. Після чотирьох вибухів на місто ще летіли ворожі безпілотники типу "Шахед".

Цю інформацію журналістам Суспільного підтвердила перша заступниця мера Тетяна Тімофєєва.

Вже вранці 30 січня глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що орієнтовно о 23:25 29 січня росіяни застосували мінімум 6 безпілотників типу Shahed у місті Зміїв Чугуївського району. Зокрема, там:

пошкоджені цивільне підприємство та приватні житлові будинки;

поранені чоловіки 52 та 61 року. Молодший перебуває в лікарні у середньому стані. Старшому допомогли на місці.

Зміївський міський голова Павло Голодніков розповів журналістам, що поранені є працівниками пошкодженого підприємства.

Один ногу зламав, інший – відбувся легким переляком, він поїхав додому. Пошкоджені 6 вікон у приватному секторі, працюють комунальні служби. Людям запропонували на час робіт переїхати у комунальний заклад, бо там тепло. В однієї з родин, яка лишилася без вікон, двоє дітей, вони вночі переїхали,

– заявив Голодніков.

Мер додав, що ворог також пошкодив два сумісні підприємства, там повилітало скло. Всі вони цивільні.

Наслідки атаки росіян на Харківщину / Фото Синєгубова

Росія знову атакувала Україну дронами