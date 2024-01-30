Вночі проти 30 січня агресор спрямував БпЛА на Криворіжжя. Один шахед оборонці з ПвК "Схід" збили, проте інший таки влучив у об'єкт цивільної інфраструктури.

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Ситуація на Дніпропетровщині

На місці влучання виникла пожежа, однак вогнеборці її приборкали.

️Крім цього, Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині, ворог обстріляв з артилерії. Пошкоджень зазнав приватний будинок, 3 господарські споруди, авто.

️Всюди – без загиблих і постраждалих,

– повідомили в ОВА.

Вночі Росія запустила по Україні 35 "Шахедів" і 2 ракети