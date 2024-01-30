Окупанти заявили про нібито роботу "ПеВеО". Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.
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Є пошкодження інфраструктури
Жителі Севастополя вранці 30 січня в мережі повідомляли про вибухи. Також було дуже гучно в Сакському районі.
Пропагандисти заявили, що "ПеВеО" нібито "відбила всі атаки" на Крим. Також писали про нібито сбиті "БпЛА" над акваторією в районі Бельбека.
Тривожно також у Качі. Ймовірно, це той самий вибух, що чули в Саках. Тим часом у мережі активно обговорюють вибухи. Один з користувачів зауважив, що постійно щось бахкає, тож вже пора звикнути.
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У Качі теж гучно / Скриншоти
Гауляйтер Развожаєв заявив, що всі служби перевели у стан бойової готовності. Окупанти вже фіксують пошкодження інфраструктури. Пропагандисти закликали "зберігати спокій".
Напередодні в Севастополі лунали вибухи
- Зауважимо, що в тимчасово окупованому Севастополі було гучно й зранку 27 січня. Прогриміли потужні вибухи.
- Гучно було на проспекті Перемоги, в районі Стрілки та на вулиці генерала Хрюкіна.
- Опісля в небо піднялась хмара диму.