Окупанти заявили про нібито роботу "ПеВеО". Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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Є пошкодження інфраструктури

Жителі Севастополя вранці 30 січня в мережі повідомляли про вибухи. Також було дуже гучно в Сакському районі.

Пропагандисти заявили, що "ПеВеО" нібито "відбила всі атаки" на Крим. Також писали про нібито сбиті "БпЛА" над акваторією в районі Бельбека.

Тривожно також у Качі. Ймовірно, це той самий вибух, що чули в Саках. Тим часом у мережі активно обговорюють вибухи. Один з користувачів зауважив, що постійно щось бахкає, тож вже пора звикнути.

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У Качі теж гучно / Скриншоти

Гауляйтер Развожаєв заявив, що всі служби перевели у стан бойової готовності. Окупанти вже фіксують пошкодження інфраструктури. Пропагандисти закликали "зберігати спокій".

Напередодні в Севастополі лунали вибухи