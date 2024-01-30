Російське міноборони своєю чергою поспішило заявити, що нібито ані поранених, ані серйозних руйнувань немає. Ба більше, вони заявили про нібито десятки збитих дронів.

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Що відомо про атаку дронами в Росії

Російські пропагандисти з посиланням на російське міноборони поспішили похизуватись вранці, що нібито їхня "пе-ве-о" збила 21 безпілотник. З них 11 – над тимчасово окупованим Кримом, 5 – над Бєлгородською областю, 3 – над Брянською, 1 – над Калузькою, 1 – над Тульською.

Варто зауважити, що від російської Тули чи Калуги до межі Харківської області України понад 600 кілометрів.

Які наслідки ворожої атаки в Росії

Уламки безпілотника, знищеного на околиці Калуги, впали на дах нежитлової споруди, спалахів та постраждалих немає,

– поспішив заявити ворожий губернатор регіону.

За його словами,