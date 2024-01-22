Попри постійний ризик ударів дронами, місцеві жителі відчувають побутові проблеми, зокрема з постачанням води. Начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк сказала 24 Каналу, що так буде відбуватися й надалі. Ба більше, ситуація буде тільки загострюватись.

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Росіяни мають усвідомити

Головна проблема росіян в Криму в тому, що вони там перебувають. Які тільки їх не буде на півострові, все буде добре.

Окупанти мають усвідомити це навіть на побутовому рівні,

– зазначила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.

Подібні ситуації, за словами Наталії Гуменюк, й надалі доволі часто будуть відбуватися, тому що "бавовна" не тільки квітне, а потребує і догляду за собою – отже також води, світла тощо.

Зверніть увагу! Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що його прогноз про те, що Україна у 2023 році зайде у Крим, здійснилися. Він наголосив, що хоча початкові плани "передбачали дещо інше", влітку 2023-го українські підрозділи "неодноразово входили до Криму". Буданов мав на увазі спецпризначенців ГУР МО, які заходили на російські бази на півострові.

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