Несмотря на постоянный риск ударов дронами, местные жители ощущают бытовые проблемы, в том числе с поставкой воды. Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сказала 24 Каналу, что так будет происходить и дальше. Более того, ситуация будет только обостряться.

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Россияне должны осознать

Главная проблема россиян в Крыму состоит в том, что они там находятся. Каких только их не будет на полуострове, все будет хорошо.

Оккупанты должны осознать это даже на бытовом уровне,

– отметила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.

Подобные ситуации, по словам Натальи Гуменюк, и в дальнейшем довольно часто будут происходить, потому что "хлопок" не только цветет, а нуждается и в уходе за собой - значит также в воде, свете и т.д.

Обратите внимание! Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что его прогноз о том, что Украина в 2023 году войдет в Крым, сбылись. Он отметил, что хотя начальные планы "предусматривали несколько иное", летом 2023-го украинские подразделения "неоднократно входили в Крым". Буданов имел в виду спецназовцев ГУР МО, заходивших на российские базы на полуострове.

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