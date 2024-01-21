Утром 21 января в Севастополе было очень шумно. В городе заработали сирени.

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Оккупанты могли "охотиться" на морские цели

В то же время известно, что официально оккупационные власти тревогу не объявляли. Также они ничего не говорили о работе своей ПВО.

Впрочем, в СМИ отметили, что звуки, которые могли слышать севастопольцы, напоминали пуски с реактивных бомбометов

Справка: Бомбомет – установка на военном корабле для сброса глубинных бомб. Предназначен для борьбы надводных судов с подлодками и торпедными атаками.

По состоянию на 12:00 по киевскому времени, в Крыму перекрыли движение по Керченскому мосту. Обычно, это связано с ракетными или дроновыми атаками.

Игнат назвал самые болезненные потери России в Крыму

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, лучшей операцией в Крыму до сих пор остается уничтожение крейсера "Москва". Также военный упомянул за успешные удары ракетами StormShadow по разным объектам на полуострове, например, по штабу Черноморского флота. Как отметил Игнат, этот удар показал, что Севастополь – украинский город, а не "город русских моряков".

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что количество наземных операций в Крыму в 2024 году увеличится. Спецназовцы будут делать все, чтобы нарушить логистику России.

Где развернется самая главная битва в 2024 году

В интервью The Economist президент Зеленский рассказал о планах Украины на новый год. По словам главы государства, победы нашей страны в Крыму продолжатся. В прошлом году украинским силам удалось разбить блокаду Черного моря и наладить экспорт зерна в другие страны.

Президент подчеркнул, что приоритетными целями является изоляция Крыма и снижение военного потенциала противника на полуострове.

Кроме того, Зеленский очертил задачу в сухопутной войне на 2024 год. Это защита восточных и южных городов, а также критической инфраструктуры.