Местные жители утверждают, что слышали по меньшей мере 3 взрыва. Россияне традиционно рассказывают об "успешном отражении атаки", передает 24 Канал.

Интересно Что-то громкое, но не "хлопок": в Севастополе местные слышали странные звуки

Оккупанты заявили о ракетной опасности

Во временно оккупированном Севастополе 21 января в 12.03 объявили воздушную тревогу. Россияне заявили, что существует "ракетная опасность". Поэтому традиционно перекрыли Крымский мост и остановили работу общественного транспорта.

Через несколько минут в районе Севастопольской бухты начал виднеться дым, однако так называемый "губернатор" Михаил Развожаев заявил, что это "военные используют табельные средства маскировки".

Около 12:38 в Севастополе раздался взрыв, через несколько минут – еще два "хлопка". Оккупанты уже успели заявить об "отражении атаки". Правда, российские пропагандисты, очевидно, не определились, где же сбивают ракеты. Одни пропагандистские ресурсы утверждают, что "пе-ве-о" работала над акваторией Черного моря, другие – что в районе временно оккупированного Геническа на Херсонщине.