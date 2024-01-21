В інтерв'ю глава Головного управління розвідки відповідні звинувачення відкинув. Він наголосив, що наші військові на тимчасово окупованому півострові у 2023 році таки були.

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Глава ГУР МО звинувачення відкинув

Як зазначають у виданні, Кирило Буданов у 2023 році зробив прогноз, натхненний успішними контрнаступами у 2022 році. Тоді нашим військовим вдалося звільнити значну частину Харківської, а також Херсонської області. І це наблизило наших захисників до півострова Крим.

Спілкуючись з журналістами, Кирило Буданов наголосив, що зі своїми прогнозами він не помилився. Він підкреслив, що наші військові заходили на півострів Крим у 2023 році.

Хоча початкові плани передбачали дещо інше, ми виконали свою обіцянку. Цього літа наші підрозділи неодноразово входили до Криму,

– наголосив він.

Кирило Буданов мав на увазі спецпризначенців ГУР МО. Вони пробиралися до Криму, щоб здійснювати рейди на російські бази.

Буданов поділився думками щодо 2024 року

За словами глави української розвідки, 2024 рік стане роком випробувань для нашої держави. Водночас слід розуміти, що ми довели: вся легенда про могутність Росії – мильна бульбашка. Він, з огляду на події минулого року, зазначив, що контрнаступ ЗСУ триватиме у 2024 році.

Сказати, що все добре – неправда. Сказати, що є катастрофа – теж неправда,

– уточнив Буданов про контрнаступ ЗСУ.

Водночас Кирило Буданов щодо ситуації на фронті у 2024 році робити прогнози відмовився. Він висловив сподівання, що наша держава досягне більшого успіху, ніж у країни-агресорки.

А ще Кирило Буданов зазначив, що наші військові зможуть стримувати окупантів. Все це тому, що Україна вже довела, що "вся легенда про могутність Росії – це мильна бульбашка".

Він також дав обіцянку, що у 2024 році побільшає кількість таємних операцій у Криму. За словами Кирила Буданова, ключова ціль українських спецпризначенців – логістика ворога.