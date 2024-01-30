Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров заметив, что у врага, к сожалению, было время построить оборонительные сооружения. И они продолжают это делать.

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Где Россия строит оборонительные рубежи на Запорожье

Как отметил Федоров, недавно на свежих спутниковых снимках увидели новые 20 километров оборонительных сооружений. Их построили между селами Николаевка и Ивановка в направлении Бердянска. Так оккупанты хотят усложнить продвижение украинских подразделений.

Некоторые места уже превращены в масштабные укрепрайоны. Речь идет о Токмаке, Молочанске, частично Мелитополе и т.д. Иногда там используются природные объекты.

К примеру, река Молочная. Они даже разрыли берега реки, чтобы она была таким противотанковым рвом. И наоборот – построили новые дамбы у Токмака и Молочанска, чтобы реки вышли из берегов и разлились на поля,

– рассказал Федоров.

Оккупанты возводят оборонные сооружения не только от Васильевки до Мелитополя и от Васильевки до Бердянска. Такая работа идет и от Мелитополя в направлении временно оккупированного Крыма.

Какая ситуация на Запорожье: коротко