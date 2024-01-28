На Запорожском направлении наши защитники уничтожили окупантов и повредили российскую технику. Кроме этого, раненых россиян взять в плен.
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Операция заняла всего пол дня
Защитники рассказали, что аэроразведкой 3 бригады оперативного назначения "Спартан" обнаружили группу противника, которая передвигалась на поле боя в сторону позиций гвардейцев.
После установки целей, с помощью FPV-дронов, было нанесено несколько ударов по оккупантам,
– говорится в сообщении.
Для того, чтобы совершить операцию, на место событий выдвинулись бойцы. Там нашли раненого россиянина, который пополнит обменный фонд.
На Запорожском направлении уничтожили окупантов: смотрите видео
Потери врага
Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 740 окупантов. С начала полномасштабного вторжения потери так называемой "второй армии мира" достигают уже 382 110 личного состава. Также враг потерял тысячи единиц разной техники.
Россия от 24 февраля 2022 года потеряла:
- личного состава– около 382 110 (+740) человек,
- танков– 6 280 (+9),
- боевых бронированных машин– 11 671 (+19),
- артиллерийских систем– 9 097 (+12),
- РСЗО– 972 (+0),
- средств ПВО– 660 (+0),
- самолетов– 331 (+0),
- вертолетов– 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня– 7 041 (+4),
- крылатых ракет– 1 845 (+0),
- кораблей /катеров– 23 (+0),
- подводных лодок– 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн– 12 103 (+31),
- специальной техники– 1436 (+3).