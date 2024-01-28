На Запорожском направлении наши защитники уничтожили окупантов и повредили российскую технику. Кроме этого, раненых россиян взять в плен.

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Операция заняла всего пол дня

Защитники рассказали, что аэроразведкой 3 бригады оперативного назначения "Спартан" обнаружили группу противника, которая передвигалась на поле боя в сторону позиций гвардейцев.

После установки целей, с помощью FPV-дронов, было нанесено несколько ударов по оккупантам,

– говорится в сообщении.

Для того, чтобы совершить операцию, на место событий выдвинулись бойцы. Там нашли раненого россиянина, который пополнит обменный фонд.

На Запорожском направлении уничтожили окупантов: смотрите видео

Потери врага

Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 740 окупантов. С начала полномасштабного вторжения потери так называемой "второй армии мира" достигают уже 382 110 личного состава. Также враг потерял тысячи единиц разной техники.

Россия от 24 февраля 2022 года потеряла: