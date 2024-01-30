Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, зауваживши, що у ворога, на жаль, був час побудувати оборонні споруди. І вони продовжують це робити.

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Де Росія будує оборонні рубежі на Запоріжжі

Як наголосив Федоров, нещодавно на свіжих супутникових знімках побачили нові 20 кілометрів оборонних споруд. Їх збудували між селами Миколаївка та Іванівка у напрямку Бердянська. Так окупанти хочуть ускладнити просування українських підрозділів.

Деякі місця вже перетворені у масштабні укріпрайони. Йдеться про Токмак, Молочанськ, частково Мелітополь тощо. Інколи там використовують природні об'єкти.

Наприклад, річка Молочна. Вони навіть розрили береги річки, щоб вона була таким протитанковим ровом. І навпаки – побудували нові дамби біля Токмака та Молочанська, щоб ріки вийшли з берегів і розлилися на поля,

– розповів Федоров.

Окупанти зводять оборонні споруди не лише від Василівки до Мелітополя та від Василівки до Бердянська. Така робота йде і від Мелітополя в напрямку тимчасово окупованого Криму.

Яка ситуація на Запоріжжі: коротко