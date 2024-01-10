Про те, що ексміліціонера затримали стало відомо 10 січня. Працівники СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді.

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"Полював" на оборонні заводи міста

Служба безпеки України затримала ще одного агента російської воєнної розвідки, що вишукував інформацію про оборонні заводи Запоріжжя.

Чоловік мав намір виявити і передати ворогу геолокації місцевих підприємств оборонно-промислового комплексу України.

У Запоріжжі затримали зрадника / Фото СБУ

Зловмисника дуже цікавили заводи, які виробляють боєприпаси для важкої бронетехніки та ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ.

Затримали чоловіка, що передавав інформацію в Росію / Фото СБУ

Крім цього, колишній міліціонер відстежував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони на території обласного центру.

Зловмисник розшукував інформацію

Щоб провести "розвідку" він їздив містом на громадському транспорті і приховано фіксував інфраструктурні об'єкти, які, на його думку, могли використовувати для базування українських військ або виробництва засобів ураження.

СБУ затримала його у власному помешканні, зафіксувавши факти розвідувальної роботи чоловіка.

Працівники СБУ знайшли докази розвідувально-підривної діяльності агента / Фото СБУ

Вони вилучили у зловмисника мобільний телефон, який він застосовував для фото- і відеозйомки українських об’єктів та комунікації з російською стороною.

Колись був міліціонер, а нині корегувальник

Відповідно до даних слідства, фігурантом є ексзаступник начальника відділу колишнього обласного управління МВС. Чоловік у 2014 році звільнився зі служби.

У СБУ повідомили, що зловмисника ще на початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий військовий міноборони Росії. За даними спецслужби, затриманий фігурант колись здобував вищу освіту ще за часів СРСР з його вербувальником.

Відомо, що восени 2023 року цей агент приступив до активного виконання ворожих завдань.

Для того, щоб тримати зв'язок з представниками країни-агресорки, зловмисник використовував анонімний чат у популярному месенджері. Так, як зазначили у СБУ, передачу відомостей чоловік здійснював зашифрованими словами, відпрацьованими заздалегідь.



Листування зрадника із Запоріжжя з ворожою стороною / Фото СБУ



Зловмисник листувався з ворогами / Фото СБУ

Що загрожує чоловіку

У СБУ зібрали всі необхідні докази, на підставі яких повідомили фігуранту про підозру за статтею державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі чоловік під вартою. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення.

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