Про це 24 Каналу розповів командир ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зазначивши, що окупанти дуже добре закопуються, тому постійно застосовують досвід попередників.

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Деталі тактики росіян

За словами військового, вся наявна техніка на окупованих територіях працює в інтересах ворога. Вони будують фортифікаційні споруди навіть у населених пунктах, роблячи систему траншей від будинку до будинку. Як результат – мінімізують пересування у відкритому просторі, що впливає на можливість нашого ураження вогневими засобами їхнього особового складу.

"Проте коли стали доступними FPV-дрони, з'явилася можливість вибивати противника з недоступних місць, які є майже неможливими для ураження артилерію або іншими вогневими засобами", – зауважив Юрій Федоренко.

Росіяни використовують досвід двох війн, які були раніше:

В'єтнамська війна . ПВК "Вагнера" навесні 2023 року копали багато "лисячих нір", де накопичується особовий склад і немає єдиної суцільної траншеї. Ці території доволі складно штурмувати, тому що вплив артилерійських засобів недостатньо ефективний;

. ПВК "Вагнера" навесні 2023 року копали багато "лисячих нір", де накопичується особовий склад і немає єдиної суцільної траншеї. Ці території доволі складно штурмувати, тому що вплив артилерійських засобів недостатньо ефективний; Перша світова війна. Росіяни відчутно застосовують систему підкопів, щоб скоротити відстань між позиціями. Копають ресурсом мобілізованих та зрадників, які зустрічали окупантів на ТОТ і були першими залучені до злочинних дій проти України.

Втрати з так званих "ЛДНР" особового складу, який був мобілізований, напевно найбільші за період війни поміж регіонами всередині Росії,

– підкреслив боєць.

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