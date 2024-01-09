Об этом 24 Каналу рассказал командир ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что оккупанты очень хорошо закапываются, поэтому постоянно применяют опыт предшественников.

Важно Более 800 оккупантов, десятки танков, РСЗО и другой техники: огромные потери врага на 9 января

Детали тактики россиян

По словам военного, вся имеющаяся техника на оккупированных территориях работает в интересах врага. Они строят укрепления даже в населенных пунктах, создавая систему траншей от дома к дому. Как результат – минимизируют передвижение в открытом пространстве, что влияет на возможность нашего поражения огневыми средствами их личного состава.

"Однако когда стали доступны FPV-дроны, появилась возможность выбивать противника из недоступных мест, которые являются почти невозможными для поражения артиллерией или другими огневыми средствами", – отметил Юрий Федоренко.

Россияне используют опыт двух войн, которые были раньше:

Вьетнамская война. ЧВК "Вагнера" весной 2023 года копала много "лисьих нор", где скапливается личный состав и нет единой сплошной траншеи. Эти территории довольно сложно штурмовать, потому что влияние артиллерийских средств недостаточно эффективно;

ЧВК "Вагнера" весной 2023 года копала много "лисьих нор", где скапливается личный состав и нет единой сплошной траншеи. Эти территории довольно сложно штурмовать, потому что влияние артиллерийских средств недостаточно эффективно; Первая мировая война. Россияне ощутимо применяют систему подкопов, чтобы сократить расстояние между позициями. Копают ресурсом мобилизованных и предателей, которые встречали оккупантов на ВОТ и были первыми привлечены к преступным действиям против Украины.

Потери из так называемых "ЛДНР" личного состава, который был мобилизован, наверное самые большие за период войны между регионами внутри России,

– подчеркнул боец.

Актуальная ситуация с фронта