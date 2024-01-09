За минувшие сутки произошло 67 боевых столкновений, сообщили в строительстве Генштаба ВСУ на утро 9 января. По сравнению с предыдущими сутками, интенсивность боев выросла – 7 января их было 35. 24 Канал анализирует, как изменилась карта боев в сутки.

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Россияне нанесли 55 ракетных и 22 авиационных ударов, совершили 35 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

  • Под авиационным ударом были Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Новоселовка Донецкой области.
  • Под артиллерийским огнем около 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация по всем направлениям фронта