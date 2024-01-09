За минулу добу сталося 67 бойових зіткнень, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 9 січня. Порівняно з попередньою добою, інтенсивність боїв зросла – 7 січня їх було 35. 24 Канал аналізує, як змінилась карта боїв за добу.

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Росіяни завдали 55 ракетних і 22 авіаційних ударів, здійснили 35 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

  • Під авіаційним ударом були Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Новоселівка Донецької області.
  • Під артилерійським вогнем – близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на усіх напрямках фронту