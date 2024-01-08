Мовиться про ексзаступника Міністра оборони України, колишнього керівника одного з Департаментів МО та колишнього начальника управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Вони у 2023 році вже отримали підозри у закупівлі неякісних бронежилетів.
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У чому викрили посадовців
Слідчі виявили, що разом зі спільниками у 2022 році посадовець Міноборони закупив ще одну партію неякісних бронежилетів для українських військових, чим розтратив понад 948 мільйонів бюджетних гривень. За даними слідства, до оборудки причетні:
- колишній заступник міністра оборони,
- двоє колишніх підлеглих фігуранта – ексочільник Департаменту держзакупівель Міноборони та колишній керівник Центрального управління матеріального забезпечення Збройних Сил України.
Експосадовець Міноборони отримав підозру / Фото ДБР
ДБР та СБУ викрили посадовців на новій схемі / Фото ДБР
Аби організувати корупційну схему, посадовці у 2022 році уклали договір на постачання великої партії бронежилетів з однією зі східноєвропейських компаній, бенефіціарними власниками якої є громадяни Росії. Експертиза придбаних бронеплит показала, що вони не відповідають заявленому класу захисту.
Слідчі СБУ та ДБР повідомили колишнім посадовцям про нові підозри:
- перешкоджання законній діяльності ЗСУ;
- розтрата чужого майна в особливого великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб.
Наразі триває розслідування. Втім, зазначимо, що максимальні санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.