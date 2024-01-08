Речь идет об экс-заместителе Министра обороны Украины, бывшем руководителе одного из Департаментов МО и бывшем начальнике управления вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Они в 2023 году уже получили подозрения в закупке некачественных бронежилетов.

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В чем разоблачили чиновников

Следователи обнаружили, что вместе с сообщниками в 2022 году должностное лицо Минобороны закупило еще одну партию некачественных бронежилетов для украинских военных, чем растратило более 948 миллионов бюджетных гривен. По данным следствия, к схеме причастны:

бывший заместитель министра обороны,

двое бывших подчиненных фигуранта – экс-глава Департамента госзакупок Минобороны и бывший руководитель Центрального управления материального обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Чтобы организовать коррупционную схему, должностные лица в 2022 году заключили договор на поставку крупной партии бронежилетов с одной из восточноевропейских компаний, бенефициарными владельцами которой являются граждане России. Экспертиза приобретенных бронеплит показала, что они не соответствуют заявленному классу защиты.

Следователи СБУ и ГБР сообщили бывшим чиновникам о новых подозрениях:

препятствование законной деятельности ВСУ;

растрата чужого имущества в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц.



Экс-чиновник Минобороны получил подозрение / Фото ГБР



ГБР и СБУ разоблачили должностных лиц на новой схеме / Фото ГБР

В настоящее время идет расследование. Впрочем, отметим, что максимальные санкции статей предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

СБУ и Минобороны обнаружили хищение на 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов

Служба безопасности во взаимодействии и при содействии Минобороны ликвидировала коррупционную схему приобретения боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 миллиарда гривен. К схеме причастен руководитель одного из Главных управлений Минобороны. Его удалось задержать в Киеве.

По данным следствия, должностное лицо в декабре прошлого года подписало соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников. Но тогда бюджетные средства не были перечислены на счета спецэкспортера.

Вновь Агентство оборонных закупок Минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт на поставку этих же артснарядов с этим же производителем. Таким образом, коррупционерам удалось завладеть 1,5 миллиарда гривен.