Продовольственная компания, подконтрольная задержанному, расположена на временно оккупированной территории Херсонской области. Она является одним из основных поставщиков российских войск на Юге Украины.
Смотрите также Российские хакеры месяцами находились внутри Киевстара: детали от СБУ
Работа в интересах захватчиков
В СБУ сообщили, что собрали доказательную базу на основателя одного из крупнейших агрохолдингов в Украине, подозреваемого в финансировании вооруженной агрессии России.
Фигуранта дела задержали в квартире его сына в Киеве, где он скрывался и планировал побег на территорию государства-агрессорки.
Следствие отметило, что подконтрольная фигуранту продовольственная компания находится на временно оккупированном левобережье Херсона и работает в интересах России.
Также по данным следствия, эта фирма входит в число основных поставщиков пищевой продукции для военных захватнической армии, находящихся на Юге нашего государства.
"Налоги" в Россию
В СБУ заявили, что фигурант еще в мае 2022 года организовал "перерегистрацию" агрокомпании в оккупационном "управлении федеральной налоговой службы России по Херсонской области".
Так, с того периода предприятие бизнесмена платит в бюджет местной оккупационной администрации России ежемесячно более 100 тысяч российских рублей как "налоги".
Кроме этого, агрокомпания злоумышленника является одной из ведущих в регионе финансовых доноров российского "фонда поддержки участников сво", созданного указом Путина в апреле 2023 года,
– говорится в сообщении СБУ.
По данным ведомства, бизнесмен передал войскам противника складские помещения производственного комплекса предприятия во временно захваченном Каховском районе Херсонской области.
Что угрожает злоумышленнику
В СБУ рассказали, что во время обысков по месту нахождения фигуранта в столице Украины изъяты документы, печати, компьютерная техника и мобильный телефон, подтверждающие факты сотрудничества с государством-агрессоркой.
Мужчине на основании собранных доказательств сообщили о подозрении. Так, злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Другие инциденты разоблачения Службой безопасности Украины: последние новости
- В начале 2024 года СБУ удалось разоблачить предприятие в Киевской области, которое занималось оптовой поставкой средств тактической медицины в Россию. Согласно материалам дела, в течение 2022 – 2023 годов фигуранты в Россию переправили несколько партий тактических жгутов и бинтов собственного производства. Общая сумма в гривневом эквиваленте составляет более 40 миллионов.
- Также СБУ разоблачила четырех киевлян, незаконно распространявших информацию о последствиях массированной ракетно-дроновой атаки 2 января на столицу нашего государства. Эти видео подхватили вражеские каналы и ресурсы российских спецслужб. В СБУ отметили, что россияне могли использовать полученную информацию для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Киеву.
- Правоохранители проводят комплексные проверки, по результатам которых будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности.