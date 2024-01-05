Продовольственная компания, подконтрольная задержанному, расположена на временно оккупированной территории Херсонской области. Она является одним из основных поставщиков российских войск на Юге Украины.

Смотрите также Российские хакеры месяцами находились внутри Киевстара: детали от СБУ

Работа в интересах захватчиков

В СБУ сообщили, что собрали доказательную базу на основателя одного из крупнейших агрохолдингов в Украине, подозреваемого в финансировании вооруженной агрессии России.

Фигуранта дела задержали в квартире его сына в Киеве, где он скрывался и планировал побег на территорию государства-агрессорки.

Следствие отметило, что подконтрольная фигуранту продовольственная компания находится на временно оккупированном левобережье Херсона и работает в интересах России.

Также по данным следствия, эта фирма входит в число основных поставщиков пищевой продукции для военных захватнической армии, находящихся на Юге нашего государства.

"Налоги" в Россию

В СБУ заявили, что фигурант еще в мае 2022 года организовал "перерегистрацию" агрокомпании в оккупационном "управлении федеральной налоговой службы России по Херсонской области".

Так, с того периода предприятие бизнесмена платит в бюджет местной оккупационной администрации России ежемесячно более 100 тысяч российских рублей как "налоги".

Кроме этого, агрокомпания злоумышленника является одной из ведущих в регионе финансовых доноров российского "фонда поддержки участников сво", созданного указом Путина в апреле 2023 года,

– говорится в сообщении СБУ.

По данным ведомства, бизнесмен передал войскам противника складские помещения производственного комплекса предприятия во временно захваченном Каховском районе Херсонской области.

Справка! СБУ отметила, что командование оккупационных группировок государства-агрессорки использует логистические ангары для того, чтобы хранить собственное вооружение, боеприпасы и боевую технику. Так, ведомство сообщило, что среди них – российские самоходные артустановки и реактивные системы залпового огня, которые производят обстрелы по территории Бериславского района.

Что угрожает злоумышленнику

В СБУ рассказали, что во время обысков по месту нахождения фигуранта в столице Украины изъяты документы, печати, компьютерная техника и мобильный телефон, подтверждающие факты сотрудничества с государством-агрессоркой.

Мужчине на основании собранных доказательств сообщили о подозрении. Так, злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Другие инциденты разоблачения Службой безопасности Украины: последние новости