Эти видео активно подхватили пропагандистские каналы и ресурсы российских спецслужб.

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Как 4 киевляна помогли врагу

Утром 2 января четыре человека сняли вражеские "прилеты" по городу и разместили соответствующие медиафайлы в соцсетях. Эти видео сразу "подхватили" многочисленные пропагандистские паблики страны-агрессора и информресурсы российских спецслужб, в частности телеграмм-канал Шария, которому инкриминируют государственную измену.

Полученную информацию оккупанты и их приспешники могли использовать для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Киеву,

– отметили в СБУ.

СБУ наведалась в гости к "блогерам"

СБУ немедленно посетила "блогеров" домой. Служба безопасности обнаружила мобильные телефоны, которые использовались для фиксации и распространения запрещенного контента.

Правоохранители проводят комплексные проверки, по результатам которых будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Служба безопасности в очередной раз отмечает запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов. Публикация таких медиафайлов расценивается как корректировка вражеского огня, за что предусмотрено наказание до 12 лет тюрьмы,

– напомнили в СБУ.

Напомним, утром 2 января Россия массированно атаковала Киев ракетами. К сожалению, 2 человека погибли. Еще 49 получили ранения.

Пожары были во многих районах, однако самые страшные последствия в результате атаки в Соломенском районе – там загорелись многоэтажные жилые дома.