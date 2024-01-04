Ці відео активно підхопили пропагандистські канали та ресурси російських спецслужб.

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Як 4 кияни допомогли ворогу

Зранку 2 січня 4 людини зняли ворожі "прильоти" по місту та розмістили відповідні медіафайли у соцмережах. Ці відео миттєво одразу "підхопили" численні пропагандистські пабліки країни-агресора та інформресурси російських спецслужб, зокрема телеграм-канал Шарія, якому інкримінують державну зраду.

Отриману інформацію окупанти та їхні поплічники могли використовувати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву,

– наголосили в СБУ.

СБУ навідалася в гості до "блогерів"

СБУ негайно навідалася до "блогерів" додому. Служба безпеки виявила мобільні телефони, які вони використовували для фіксації та поширення забороненого контенту.

Наразі правоохоронці проводять комплексні перевірки, за результатами яких буде вирішуватись питання щодо притягнення винних до відповідальності.

Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких медіафайлів розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років тюрми,

– нагадали в СБУ.

Нагадаємо, зранку 2 січня Росія масовано атакувала Київ ракетами. На жаль, 2 людини загинули. Ще 49 зазнали поранень.

Пожежі були у багатьох районах, однак найстрашніші наслідки внаслідок атаки в Солом'янському районі – там загорілися багатоповерхові житлові будинки.