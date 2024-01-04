Про це пише Reuters з посиланням на керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка. За його словами, хакерська атака спричинила "катастрофічні" руйнування та мала на меті завдати психологічного удару та отримати розвідувальну інформацію.

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"Російські хакери перебували в системі українського телекомунікаційного гіганта Київстар принаймні з травня минулого року під час кібератаки, яка має стати "великим попередженням", – ідеться у статті.

Масштаби руйнувань

При цьому Вітюк наголосив, що Київстар – потужна приватна компанія, яка багато інвестувала в кібербезпеку.

Атака знищила "майже все", включаючи тисячі віртуальних серверів і ПК. Імовірно, це перший випадок руйнівної кібератаки, яка "повністю знищила ядро ​​телекомунікаційного оператора",

– повідомив Вітюк.

Під час розслідування СБУ виявила, що хакери, ймовірно, намагалися проникнути в Київстар у березні або раніше. Наразі правоохоронці встановили перебування росіян у компанії принаймні з травня 2023 року.

"Я не можу зараз сказати, з якого часу вони отримали... повний доступ: ймовірно, принаймні з листопада", – додав представник кіберрозвідки.

Що з особистими даними користувачів

Видання зазначає, що хакери могли викрасти особисту інформацію, визначити місцезнаходження телефонів, перехопити SMS-повідомлення та, можливо, викрасти облікові записи телеграм.

Компанія тісно співпрацює з СБУ щодо розслідування атаки та вживатиме всіх необхідних заходів для усунення майбутніх ризиків. Там запевнили, що фактів витоку персональних даних і даних абонентів не виявлено,

– ідеться у статті.

Вітюк зазначив, що СБУ допомогла Київстару за кілька днів відновити роботу систем і відбити нові кібератаки. Він також запевнив, що після атаки було зроблено низку дій, аби попередити більшу шкоду оператору.

Київстар є найбільшим з трьох основних телекомунікаційних операторів України, і близько 1,1 мільйона українців живуть у маленьких містах і селах, де немає інших провайдерів.

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