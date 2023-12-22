Наслідки

За словами Олександра Комарова, російські злочинці знищили велику кількість серверів та даних – це й викликало збій у мережі.

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Компанія втратила контроль над мережею на півтори години. За цей час хакери встигли зробити "досить багато поганого", каже директор. Вони переслідували кілька цілей.

Руйнування інфраструктури в якомога більшому обсязі, щоб посіяти хаос. Це вдалося зробити на 40%. "Був дуже сильно зруйнований віртуальний прошарок мережі", – додав Комаров.

Він каже, що радіофіксована мережа в полях покриває десятки тисяч об'єктів, мобільна мережа — 15 тисяч, фіксована мережа — 80 тисяч об'єктів по всій країні. Потім іде транзитна мережа, а далі віртуальна IT-мережа, яка керує як послугами, так і корпорацією.

Найбільший удар прийшовся на віртуальний прошарок мережі.

Було знищено багато серверів, було затерто багато даних. База даних клієнтів була повністю стерта. Це не профілі клієнтів, це внутрішні профілі, які допомагають системі,

– сказав керівник компанії.

Цікаво, що Олександр Комаров при цьому порівнює атаку 12 грудня з нападом терористів ХАМАС на Ізраїль. За його словами, в обох випадках злочинцям вдалося проникнути через добре захищену "стіну, обладнану купою датчиків моніторингу та постійним контролем", заставши жертву зненацька. Все почалося рано-вранці, о 5 годині, змусивши спрацювати протоколи безпеки.

Над відновленням працювало близько тисячі осіб. Як повідомили в компанії раніше, всі базові послуги сьогодні вже відновлені. Користувачам повернули голосовий зв'язок, SMS, мобільний та домашній інтернет, а також застосунок.