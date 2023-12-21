Скільки обладнання пошкоджено

Після кібератаки деякі абоненти домашнього інтернету від Київстар отримали сповіщення про пошкодження обладнання, яке необхідно замінити. За словами директора, така ситуація не є однаковою для абонентів по всій країні.

Дивіться також Київстар скасовує наступну оплату вашого тарифу і виділяє 100 мільйонів на ЗСУ

З 80 000 будинків, які обслуговує компанія Київстар, таких будинків (з пошкодженим обладнанням, яке потребує заміни, – прим. ред.) виявилося близько 2 000. На сьогодні їх лишилося близько 600-700. До кінця цього тижня всі ці будинки будуть полагоджені,

– зазначив Олександр Комаров.

Крім того, у фейсбуці компанії написали, що наразі відновлено всі базові станції.