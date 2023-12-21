Оскільки проблема відсутності зв'язку зачепила всіх абонентів Київстару, компанія не зніматиме оплату тарифу за наступний місяць з усіх своїх клієнтів. Це відбудеться автоматично – підключати нічого не потрібно.

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Як пояснили на сайті оператора, у день планової оплати гроші з рахунку не знімуться, але при цьому вам нарахуються всі обсяги хвилин, СМС та інтернету, передбачені тарифом.

Цікаво, що це стосується не лише оплати мобільного зв'язку, а й домашнього інтернету.

Гроші для ЗСУ

100 мільйонів гривень донатимо на ЗСУ. Чим ближча наша перемога, тим менше шансів, що подібні кібератаки стануться з українськими компаніями,

– йдеться в заяві компанії.

Куди саме підуть ці кошти, наразі неясно.

Нагадаємо, 12 грудня Київстар зіткнувся з потужною кібератакою, відповідальність за яку взяла на себе Росія. Всі користувачі мобільного зв'язку та інтернету, а також домашнього інтернету залишилися без мережі. Компанія досі поступово відновлює доступ. Учора вона заявила, що потужності майже повністю відновлені, за винятком окремих можливих неполадок.