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Як повідомили в соцмережах Київстару, наразі, крім 99% базових станцій, послуг зв`язку та мобільного інтернету, SMS і міжнародного голосового роумінгу запрацював мобільний інтернет в метро Києва та Харкова.

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Компанія зазначає, що роботи з відновлення все ще тривають. Спеціалісти покращують роботу "домашнього" інтернету, знімають обмеження у швидкості мобільного інтернету та працюють над запуском швидкісного мобільного інтернету в роумінгу.

Ми спрямували усі наші сили на стабілізаційні роботи, а також долучили до цього міжнародних партнерів. Робимо все, щоб якомога швидше усунути усі наслідки хакерської атаки,

– йдеться в заяві.

Нагадаємо, хакерська атака на Київстар відбулася 12 грудня. СБУ відкрила кримінальне провадження й проводить розслідування інциденту. Хакерське угруповання "Сонцепьок" взяло на себе відповідальність.