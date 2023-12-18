Якщо ви чекали на час, коли можна буде відправити рідним SMS-повідомлення – він настав. Kyivstar продовжує відновлюватися після масштабної хакерської атаки, повідомляє 24 Канал.

Важливо Кібератака на Київстар: у компанії відповіли, коли абонентам чекати на компенсації

Що вже працює

Станом на сьогодні у компанії провели значну роботу над поверненням мережі до нормальної роботи і вже відновили низку послуг:

доступ до послуг SMS, в тому числі – у роумінгу;

доступ до голосового зв'язку та мобільної передачі даних;

Київстар ТБ працює і надає безкоштовний доступ до платформи, поки ми ліквідуємо наслідки. Навіть для неавторизованих користувачів.

У Kyivstar повідомили, що почали відновлювати доступ до M2M для бізнес-клієнтів.

Наші інженери повідомляють, що роботи відбуваються поступово, бо цього вимагає безпека. Як тільки усі стабілізаційні заходи будуть завершені, ми поінформуємо вас і почнемо нарахування компенсацій,

– зазначили у Kyivstar.

Водночас там наголосили, що у деяких населених пунктах все ще виникають локальні складнощі із доступністю до "Домашнього Інтернету", проте вся команда працює над розв’язанням цієї проблеми.

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Хакерська атака на Kyivstar