У соцмережах пресслужба Київстар повідомила, що залучають всіх спеціалістів для найшвидшого відновлення повноцінної роботи домашнього інтернету.
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Частина українців досі без домашнього інтернету
У Київстар повідомили, що зараз послуга домашній інтернет не працює для близько 2% абонентів. І найбільша кількість цих адрес припадає саме на Київ.
У компанії додали, що як тільки будуть точні прогнози, про них одразу повідомлять про на офіційних джерелах Київстар.
Що робити, якщо не працює домашній інтернет
- Спробуйте кілька разів перепід'єднати кабель інтернету.
- У випадку, якщо інтернету так і немає, слідкуйте за постами Київстар у фейсбуці.
Дзвінки повністю відновлені
У Київстар додали, що дзвінки повністю відновлені на підконтрольній території України та у роумінгу. Однак якщо складнощі досі є, то можна спробувати перезавантажити телефон.
Окрім цього, телекомунікаційна компанія надає рекомендації, у випадку, якщо сім-карта не реєструється в мережі:
- перезавантажити телефон;
- увімкнути та вимкнути "авіарежим";
- вибрати мережу вручну у налаштуваннях телефону.