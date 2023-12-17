У соцмережах пресслужба Київстар повідомила, що залучають всіх спеціалістів для найшвидшого відновлення повноцінної роботи домашнього інтернету.

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Частина українців досі без домашнього інтернету

У Київстар повідомили, що зараз послуга домашній інтернет не працює для близько 2% абонентів. І найбільша кількість цих адрес припадає саме на Київ.

У компанії додали, що як тільки будуть точні прогнози, про них одразу повідомлять про на офіційних джерелах Київстар.

Що робити, якщо не працює домашній інтернет

Спробуйте кілька разів перепід'єднати кабель інтернету.

У випадку, якщо інтернету так і немає, слідкуйте за постами Київстар у фейсбуці.

Дзвінки повністю відновлені

У Київстар додали, що дзвінки повністю відновлені на підконтрольній території України та у роумінгу. Однак якщо складнощі досі є, то можна спробувати перезавантажити телефон.

Окрім цього, телекомунікаційна компанія надає рекомендації, у випадку, якщо сім-карта не реєструється в мережі: