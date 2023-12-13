В СБУ зазначили, продовжують документувати кібератаку Росії по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин. Також фахівці Служби безпеки допомагають Київстару відновити мережу.

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Хто взяв на себе відповідальність за злам Київстару

Відповідальність за атаку на Київстар взяло на себе псевдохакерське угрупування "Сонцепьок". У Службі безпеки пояснили, що це хакерський підрозділ головного управління ГРУ Росії. Фактично, ворог публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.

Ми, хакери "Сонцепьок", беремо на себе повну відповідальність за кібератаку на "Київстар",

– заявило псевдохакерське угрупування.

Вони також сказали, що нібито знищили 10 тисяч комп'ютерів, понад 4 тисячі серверів та буцімто всі системи хмарного зберігання даних і резервного копіювання.

Варто зауважити, що у компанії Київстар припустили, що атака могла бути зсередини мережі. Пізніше, коли "Сонцепьок" опублікували своє зізнання, вони "подякували" деяким співробітникам компанії та опублікували скриншоти, на одному з яких було видно браузер з українським інтерфейсом.

Зверніть увагу! 12 грудня СБУ розпочала відкрила кримінальне провадження за злам Київстару. Розпочато розслідування одразу за 8 статтями кримінального Кодексу України. Зокрема Служба безпеки розслідує ймовірну державну зраду та диверсію.

Зазначимо, що це ж псевдохакерське угрупування "Сонцепьок" взяло на себе відповідальність за злам 24 Каналу 11 травня 2023 року.

Коли Київстар відновить мережу