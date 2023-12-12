У Київстар розповіли про стан мережі на 20:00 12 грудня. Спеціалісти компанії частково відновили роботу послуг фіксованого зв'язку.

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Київстар поступово відновлює сервіси

У компанії заявили, що відновлення сервісів може відбуватися поступово. Фахівці сподіваються, що роботу всіх послуг вдасться відновити впродовж середи.

Зараз спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року. Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що ми повідомлятимемо додатково,

– повідомили у компанії.

Клієнти компанії отримають компенсації

У Київстар повідомили, що після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, отримають компенсації.

Команда також подякувала правоохоронним органам та державним службам за миттєву реакцію і допомогу. А також абонентам за розуміння.

Вся команда Київстар висловлює вдячність абонентам, колегам по телеком ринку, корпоративним клієнтам за розуміння і підтримку,

– заявили у Київстар.

О 21:15 Київстар також зробив важливе оголошення для абонентів. Мобільний оператор зазначив, що у різних месенджерах активізувалися шахраї. Відтак, закликають довіряти лише офіційній інформації.

"Новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії. Застерігаємо вас не ділитися номерами телефонів та особистими даними з підозрілими людьми, вони можуть виявитись шахраями", – написали у компанії.

ІТ-інфраструктура Київстару частково зруйнована