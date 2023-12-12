У Київстар розповіли про стан мережі на 20:00 12 грудня. Спеціалісти компанії частково відновили роботу послуг фіксованого зв'язку.
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Київстар поступово відновлює сервіси
У компанії заявили, що відновлення сервісів може відбуватися поступово. Фахівці сподіваються, що роботу всіх послуг вдасться відновити впродовж середи.
Зараз спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року. Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що ми повідомлятимемо додатково,
– повідомили у компанії.
Клієнти компанії отримають компенсації
У Київстар повідомили, що після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, отримають компенсації.
Команда також подякувала правоохоронним органам та державним службам за миттєву реакцію і допомогу. А також абонентам за розуміння.
Вся команда Київстар висловлює вдячність абонентам, колегам по телеком ринку, корпоративним клієнтам за розуміння і підтримку,
– заявили у Київстар.
О 21:15 Київстар також зробив важливе оголошення для абонентів. Мобільний оператор зазначив, що у різних месенджерах активізувалися шахраї. Відтак, закликають довіряти лише офіційній інформації.
"Новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії. Застерігаємо вас не ділитися номерами телефонів та особистими даними з підозрілими людьми, вони можуть виявитись шахраями", – написали у компанії.
ІТ-інфраструктура Київстару частково зруйнована
- Зранку на ядро мережі Київстару здійснили масштабну хакерську атаку. В СБУ припустили, що до цього можуть бути причетні спецслужби Росії.
- СЕО компанії Олександр Комаров повідомив, що кіберзлочинці, ймовірно, хотіли влаштувати максимальне руйнування IT-інфраструктури оператора. За словами Комарова, атака була "дуже потужна" і частково злочинцям таки вдалося зруйнувати IT-інфраструктуру. Однак, на щастя, витоку персональних даних користувачів не відбулося.
- Внаслідок цих подій СБУ відкрила кримінальне провадження і розпочала розслідування одразу за 8 статтями кримінального Кодексу України.