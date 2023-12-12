За словами Комарова, відповідальні за цю кібератаку злочинці прагнули влаштувати максимально можливе руйнування IT-інфраструктури оператора.

Дивіться також У Kyivstar підтвердили хакерську атаку на компанію та розповіли, що буде далі

Наразі говорити про терміни відновлення не беруться. Глава компанії прокоментував слова міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, який сказав, що оператор відновить роботу за 4 – 5 годин. Комаров каже, що наразі визначити терміни відновлення роботи важко.

Насправді Київстар ще не повідомляв про жодні терміни щодо відновлення роботи. Дуже потужна хакерська атака на інтелектуальну інфраструктуру компанії, частково зруйнована IT-інфраструктура. Тому наразі ми опрацьовуємо питання про те, скільки часу займе відновлення. І жодних стейтментів ми ще не робили,

– заявив Комаров.

При цьому зазначається, що витоку персональних даних користувачів не відбулося.