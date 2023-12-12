Після підсумкової наради команди міністерства Кубраков висловив упевненість, що проблеми зі зв'язком, з якими зіткнулися абоненти Kyivstar, будуть вирішені протягом декількох годин.

До теми Найбільший оператор України Kyivstar зазнав серйозних збоїв через хакерську атаку

Збій, що вплинув на послуги зв'язку по всій Україні, призвів до перебоїв з мобільним зв'язком та доступом до інтернету для абонентів Kyivstar.

Компанія Kyivstar оперативно повідомила про технічний збій у соцмережах та попередила користувачів про можливу недоступність послуг зв'язку та інтернету для частини своєї абонентської бази. Повідомляється, що фахівці компанії активно працюють над усуненням проблеми та відновленням нормальної роботи сервісу.

Що робити коли зв'язок не працює

У зв’язку з триваючими перебоями в мережі Держслужба з надзвичайних ситуацій рекомендує абонентам Kyivstar шукати альтернативні засоби зв’язку. Сервіс надав громадянам кілька варіантів:

Стаціонарні телефони рекомендуються як основна альтернатива для спілкування.

Також можна використовувати такі популярні застосунки для обміну повідомленнями, як Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook Messenger, Instagram за наявності доступу до мережі Інтернет, зокрема через Wi-Fi.

Серед іншого згодяться мобільні програми, які функціонують як рації, наприклад Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie та Two Way: Walkie Talkie.

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Важливо зазначити, що ДСНС наголошує на необхідності гарантування особистої безпеки у разі відсутності зв’язку та доступу до Інтернету. Громадян просять переселятися до найближчого закладу, обладнаного стаціонарним телефоном та/або радіозв’язком. Будівлі місцевих органів влади або поліцейські дільниці були визначені як потенційні місця, де надаватимуть послуги зв’язку під час перебоїв у мережі.