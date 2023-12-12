Чому не працює послуга "Національний роумінг"

У коментарі Громадському Міністерство цифрової трансформації України пояснило, що збій, який виник у мережі Kyivstar, не дозволяє передавати інформацію про своїх абонентів іншим операторам, що робить послуги національного роумінгу неефективною.

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У міністерстві запевнили користувачів, що проблема є тимчасовою і що фахівці Kyivstar активно працюють над відновленням зв'язку в найкоротші терміни. Крім того, там наголосили, що після усунення наслідків збою та повернення мережі до нормальної роботи у Мінцифрі обговорять з усіма мобільними операторами, як уникнути подібних ситуацій у майбутньому та убезпечити користувачів від неочікуваних проблем зі зв'язком.

Що робити коли зв'язок не працює

Поки перебої в роботі мережі тривають, ДСНС радить абонентам Kyivstar шукати альтернативні способи зв'язку. Серед таких ДСНС радить користуватися:

Стаціонарними телефонами, як основною альтернативою;

Популярними застосунки для обміну повідомленнями: Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook Messenger та Instagram, за умови наявності доступу до інтернету, зокрема через Wi-Fi;

Мобільними застосунками для спілкування за прикладом рації: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

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У ДСНС наголошують, що у випадку відсутності зв'язку та доступу до Інтернету громадянам варто приділяти першочергову увагу особистій безпеці та переміститися до найближчого об'єкту, обладнаного стаціонарним телефонним зв'язком та/або засобами радіозв'язку. Це можуть бути будівлі органів місцевого самоврядування або поліцейські відділки, які забезпечать зв'язок під час перебоїв у наданні послуг.