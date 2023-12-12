Що сталося
Масштабний технічний збій призвів до перебоїв у наданні послуг зв'язку. Користувачі скаржаться на відсутність мережі, постраждав також і домашній інтернет від Kyivstar, крім того, немає доступу і до офіційного сайту компанії.
Важлива інструкція Що робити користувачам Kyivstar, у яких зник зв'язок
У відповідь на інцидент у Kyivstar оперативно мобілізував фахівців для усунення проблеми, запевнивши абонентів, що докладає зусиль для відновлення нормальної роботи.
Причина збоїв
Як зазначає видання DEV.UA, основною причиною відключення стала зловмисна хакерська атака на мережеву інфраструктуру Kyivstar.
Що робити, якщо немає мережі
Поки фахівці компанії займаються врегулюванням ситуації у Kyivstar радять своїм абонентам користуватися послугою "Національний роумінг". Завдяки цій послузі ви можете безперешкодно перемкнутися між на Vodafone та lifecell без необхідності зміни SIM-карти та додаткової оплати.
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Попри складну ситуацію, що склалася, у Kyivstar продовжують докладати зусиль для розв'язання технічних проблем та відновлення повної функціональності своєї мобільної мережі. Наразі точно не відомо скільки часу може зайняти відновлення повного функціонування мережі.
Що відомо про збій у Kyivstar
- Вранці 12 грудня люди почали писати в коментарях під останнім дописом у фейсбуці оператора про проблеми зі зв'язком, інтернетом та повідомленнями.
- Згодом компанія Kyivstar пояснила проблеми технічним збоєм та запевнила, що фахівці вже працюють над усуненням проблеми.
- Людям радили скористатись послугою "Національний роумінг". Однак вона не працює. Цю інформацію пресслужба Мінцифри повідомила в коментарі hromadske. За даними міністерства, це тимчасова проблема, над якою активно працюють всі спеціалісти компанії "Київстар", щоб знову повернути зв'язок своїм абонентам.
- У Мінцифри запевнили, що найближчим часом компанія відновить надання послуг. Там також запевнили, що обговорять з операторами механізми, які допоможуть вберегтись від подібних ситуацій та захистити користувачів від неочікуваних проблем зі зв'язком.