Що сталося

Масштабний технічний збій призвів до перебоїв у наданні послуг зв'язку. Користувачі скаржаться на відсутність мережі, постраждав також і домашній інтернет від Kyivstar, крім того, немає доступу і до офіційного сайту компанії.

Важлива інструкція Що робити користувачам Kyivstar, у яких зник зв'язок

У відповідь на інцидент у Kyivstar оперативно мобілізував фахівців для усунення проблеми, запевнивши абонентів, що докладає зусиль для відновлення нормальної роботи.

Причина збоїв

Як зазначає видання DEV.UA, основною причиною відключення стала зловмисна хакерська атака на мережеву інфраструктуру Kyivstar.

Що робити, якщо немає мережі

Поки фахівці компанії займаються врегулюванням ситуації у Kyivstar радять своїм абонентам користуватися послугою "Національний роумінг". Завдяки цій послузі ви можете безперешкодно перемкнутися між на Vodafone та lifecell без необхідності зміни SIM-карти та додаткової оплати.

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Попри складну ситуацію, що склалася, у Kyivstar продовжують докладати зусиль для розв'язання технічних проблем та відновлення повної функціональності своєї мобільної мережі. Наразі точно не відомо скільки часу може зайняти відновлення повного функціонування мережі.

Що відомо про збій у Kyivstar