Якщо ви не можете подзвонити або зайти в інтернет через проблеми в мережі вашого оператора, це не обов'язково означає, що ви залишилися повністю без зв'язку. Ви самостійно, за кілька хвилин, можете змінити оператора на будь-якого іншого. 24 Канал розповідає, як це зробити.

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В Україні діє національний роумінг, який дозволяє перемикатися між операторами Kyivstar, Vodafone та lifecell без зміни сім-карт та тарифів.

Як змінити оператора:

Вимкніть в телефоні автовибір мережі.

для Android : налаштування – мобільна мережа – оператор.

: налаштування – мобільна мережа – оператор. для iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі.

Знайдіть та оберіть доступну мережу вручну: Vodafone UA, UA Kyivstar, lifecell.

Якщо підключитись не вдалось, спробуйте ще раз або вибрати іншу мережу. Якщо не виходить, перезавантажте телефон.

Перевірте можливість подзвонити чи відправити SMS

Раз на день намагайтесь повернутись до мережі свого оператора – вручну або увімкнувши автовибір мережі.



Вмикаємо ручний вибір мережі / Фото 24 канал

До речі, пресслужба сервісу Дія порадила відкрити застосунок, поки ви під'єднані до домашнього WiFі, щоб ваші документи були завантажені.

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Збій у роботі Kyivstar: що відомо

Близько 7:00 користувачі почали повідомляти про проблеми з мережею Kyivstar: здійснити дзвінок було неможливо, відправити повідомлення можна було, а ось з інтернетом теж у багатьох були проблеми.

Станом на 8:00 ранку у Kyivstar заявили про технічний збій, унаслідок якого можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в Інтернет у частини абонентської бази.

Довідка. Kyivstar — найбільший український оператор електронних комунікацій. Станом на вересень 2023 року обслуговує понад 24 мільйони абонентів мобільного зв'язку та понад 1 мільйон абонентів Домашнього інтернету.